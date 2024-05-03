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Украинские военные эксперты: При своевременной помощи Украине РФ не могла бы добиться успеха

Украинские военные эксперты: При своевременной помощи Украине РФ не могла бы добиться успеха Украинские военные прокомментировали причины последних неудач и отступлений в войне с Россией, отметив, что если бы Украине была оказана своевременная помощь на фронте, Россия не смогла бы добиться успеха.
В регионе
3 мая 2024 г. 13:45
Украинские военные эксперты: При своевременной помощи Украине РФ не могла бы добиться успеха

Украинские военные прокомментировали причины последних неудач и отступлений на фронте в войне с Россией, отметив, что если бы Украине была оказана своевременная помощь, РФ не смогла бы добиться успеха.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявили военные эксперты Дмитрий Громаков и Владислав Волошин.

"Украина получила достаточный пакет военной помощи от США и их союзников, но не добилась серьезных успехов на поле боя. Между выделением помощи и непосредственной доставкой средств на поле боя проходит длительный процесс. Из-за долгих колебаний по поводу доставки вооружения мы потеряли важные тактические позиции. Их возврат требует дополнительных усилий и необходимой технической поддержки", - сказал Громаков.

По словам эксперта, в подобных реалиях невозможно оперативно добиться успеха, лишь стабилизации ситуации на фронте.

"Только при условии систематической поддержки мы сможем планировать и проводить наступательные операции. Я надеюсь, что мы сможем регулярно получать средства и вернуть территории независимо от политической ситуации", - добавил он.

В свою очередь военный эксперт Владислав Волошин сообщил Report, что захват Россией нескольких разрушенных населенных пунктов нельзя назвать тактическим успехом: "Причина неудач заключается в том, что украинская армия не получила необходимой поддержки со стороны союзников, в частности, США и Евросоюза. Если бы такая помощь была оказана своевременно и в полном объеме, Россия не добилась бы никакого успеха".

Волошин с уверенностью отметил, что при наличии необходимого вооружения украинская армия сможет в короткие сроки вернуть утраченные позиции и полностью изменить ход войны.

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Версия на английском языке Ukrainian military analyst: Had military aid been provided on time, Russia would not have been able to achieve any success
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı hərbi ekspert: Hərbi yardımlar vaxtında edilsəydi, Rusiya uğur qazana bilməzdi

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