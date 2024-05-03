Протестующие на участке дороги Армения-Грузия по требованию полиции убрали палатки

У села Киранц (Хейримлы) Тавушской области на участке межгосударственной дороги Армения-Грузия протестующие убрали палатки, фактически открыв трассу, которая на протяжении двух недель была заблокирована.

У села Киранц (Хейримлы) Тавушской области на участке межгосударственной дороги Армения-Грузия протестующие убрали палатки, фактически открыв трассу, которая на протяжении двух недель была заблокирована.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Однако полицейские продолжают держать закрытыми оба въезда в село - со стороны Саригюха и Баганиса.

Вчера утром в село Киранц прибыли полицейские для разгона протеста. Применив грубую силу подвергли приводу перекрывших дорогу жителей села.

МВД Армении сообщило о том, что Минобороны проводит работы по разминированию у села Киранц, поэтому осуществляется усиленная служба в зонах разминирования для обеспечения безопасности гражданских лиц.

Отметим, что участники акции выступают против процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.