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МИД Грузии ответил Франции: Ваши заявления необъективны

МИД Грузии ответил Франции: Ваши заявления необъективны Министерство иностранных дел (МИД) Грузии ответило на заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции по поводу акций протеста в Тбилиси.
В регионе
3 мая 2024 г. 13:54
МИД Грузии ответил Франции: Ваши заявления необъективны

Министерство иностранных дел (МИД) Грузии ответило на заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции по поводу акций протеста в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, официальный Тбилиси обвинил МИД Франции в необъективности.

В заявлении МИД соседней страны отмечается, что свобода собраний и выражения мнений обеспечивается в Грузии на самом высоком уровне: "Соответственно, несмотря на то, что связанные с политической оппозицией и финансируемые из-за границы насильственные группы осуществляли масштабное насилие против зданий государственных институтов и правоохранительных структур, грузинские правоохранители, за исключением нескольких досадных инцидентов, действовали в соответствии с самыми высокими стандартами прав человека. Мы приветствуем то, что вы внимательно следите за развитием событий в Грузии. Однако сожалеем, что вашему заявлению не хватает объективности".

Напомним, что Министерство Европы и иностранных дел Франции вчера распространило заявление, в котором отметило, что Грузия должна продолжать усилия по сближению с Евросоюзом в соответствии с пожеланиями своего населения.

В заявлении говорится, что Франция с обеспокоенностью следит за ситуацией в Грузии, осуждает насилие и призывает власти защитить право на мирный протест.

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Версия на английском языке Georgian MFA responds to France over protest rallies
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN Fransaya cavab verib: Qeyri-obyektivsiniz

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