Минобороны РФ: Два стратегических ракетоносца выполнили полет вблизи Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами вблизи Аляски, на отдельных этапах маршрута в воздух поднимались иностранные истребители.

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами вблизи Аляски, на отдельных этапах маршрута в воздух поднимались иностранные истребители.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 11 часов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см ВКС.

Подчеркивается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.