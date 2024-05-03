О нас

Минобороны РФ: Два стратегических ракетоносца выполнили полет вблизи Аляски

Минобороны РФ: Два стратегических ракетоносца выполнили полет вблизи Аляски Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами вблизи Аляски, на отдельных этапах маршрута в воздух поднимались иностранные истребители.
В регионе
3 мая 2024 г. 12:30
Минобороны РФ: Два стратегических ракетоносца выполнили полет вблизи Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами вблизи Аляски, на отдельных этапах маршрута в воздух поднимались иностранные истребители.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 11 часов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см ВКС.

Подчеркивается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
1 мая 2024 г. 06:27
Президент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
1 мая 2024 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi