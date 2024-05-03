О нас

В Турции перевернулся рейсовый автобус, погибли и пострадали десятки человек

В Турции перевернулся рейсовый автобус, погибли и пострадали десятки человек По меньшей мере 2 человека погибли и 34 получили ранения в результате ДТП с рейсовым автобусом в центральной турецкой провинции Аксарай.
В регионе
3 мая 2024 г. 08:10
В Турции перевернулся рейсовый автобус, погибли и пострадали десятки человек

По меньшей мере 2 человека погибли и 34 получили ранения в результате ДТП с рейсовым автобусом в центральной турецкой провинции Аксарай.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом сообщил губернатор региона Мехмет Али Кумбузоглу.

По его словам, иностранцев среди погибших и раненых нет, около 03:00 по местному времени автобус, направлявшийся в Стамбул, съехал с проезжей части и перевернулся.

"Автобус направлялся из города Килис в Стамбул. По предварительной информации, два человека скончались и 34 получили травмы, состояние шестерых оценивается как тяжелое", - отметил губернатор.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, полиция устанавливает причины произошедшего.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, ölənlər və yaralılar var

Другие новости из категории

Грузинский политолог заявил, что Запад и, в частности, США не хотят сильную Грузию
Грузинский политолог заявил, что Запад и, в частности, США не хотят сильную Грузию
3 мая 2024 г. 03:11
Премьер Грузии отказался от визита в США из-за оговорки Вашингтона по закону об иноагентах
Премьер Грузии отказался от визита в США из-за оговорки Вашингтона по закону об иноагентах
2 мая 2024 г. 22:41
МИД Швеции: Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути членства Грузии в ЕС
МИД Швеции: Принятие закона об "иноагентах" станет препятствием на пути членства Грузии в ЕС
2 мая 2024 г. 22:05
Саломе Зурабишвили помиловала 25 осужденных по случаю Пасхи
Саломе Зурабишвили помиловала 25 осужденных по случаю Пасхи
2 мая 2024 г. 21:56
В Казахстане паводковые воды направили в Каспийское море
В Казахстане паводковые воды направили в Каспийское море
2 мая 2024 г. 21:28
В Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста
В Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста
2 мая 2024 г. 21:11
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в Крокусе
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"
2 мая 2024 г. 20:13
Гендиректор ЕК: Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах неприемлем
Гендиректор ЕК: Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах неприемлем
2 мая 2024 г. 19:13
В Турции объявят окончательные итоги местных выборов 6 мая
В Турции объявят окончательные итоги местных выборов 6 мая
2 мая 2024 г. 19:05
Денежные переводы из России в Армению резко упали
Денежные переводы из России в Армению резко упали
2 мая 2024 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi