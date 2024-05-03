В Турции перевернулся рейсовый автобус, погибли и пострадали десятки человек

По меньшей мере 2 человека погибли и 34 получили ранения в результате ДТП с рейсовым автобусом в центральной турецкой провинции Аксарай.

По меньшей мере 2 человека погибли и 34 получили ранения в результате ДТП с рейсовым автобусом в центральной турецкой провинции Аксарай.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом сообщил губернатор региона Мехмет Али Кумбузоглу.

По его словам, иностранцев среди погибших и раненых нет, около 03:00 по местному времени автобус, направлявшийся в Стамбул, съехал с проезжей части и перевернулся.

"Автобус направлялся из города Килис в Стамбул. По предварительной информации, два человека скончались и 34 получили травмы, состояние шестерых оценивается как тяжелое", - отметил губернатор.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, полиция устанавливает причины произошедшего.