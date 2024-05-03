Кэмерон обсудил с Зеленским соглашение о 100-летнем партнерстве между Британией и Украиной

Великобритания и Украина начали переговоры по поводу 100-летнего партнерства.

Великобритания и Украина начали переговоры по поводу 100-летнего партнерства.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Британии в Киеве в Facebook.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном в ходе его визита в Киев.

"Новое соглашение, которое построит прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кэмерон подтвердил предоставление 36 млн фунтов стерлингов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая 20 млн фунтов стерлингов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру страны и еще 16 млн фунтов для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

Отметим, что Кэмерон посетил Киев вчера, 2 мая. Визит британского министра ранее не анонсировался.

Между тем, Зеленский в соцсетях сообщил о том, что в ходе встречи с Камероном он проинформировал британского министра о ситуации на фронте.

"Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов", - отметил президент Украины.