Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану

В Грузии провели опрос, во время которого 73% респондентов заявили о доверии Азербайджану.
Как передает грузинское бюро Report, социальный опрос провела американская компания Edison Research.
В первую тройку стран, которым больше всего доверяют граждане Грузии, вошли Украина с 93%, США с 92% и Великобритания с 90%.
Доверие среди жителей Грузии к соседним Турции и Армении составляют 74% и 68% соответственно.
Только 28% респондентов доверяют России, а 72% выразили противоположное мнение.
Показатель доверия граждан Грузии к Евросоюзу и НАТО составляет по 92% к каждому.
Опрос был проведен по заказу грузинской телекомпании "Формула" с 23 июня до 13 июля.
В опросе участвовал 2 101 человек по стране за исключением Абхазского и Цхинвальского региона.