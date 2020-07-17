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Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану

Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану В первую тройку стран, которым больше всего доверяют граждане Грузии, вошли Украина, США и Великобритания
В регионе
17 июля 2020 г. 13:14
Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану

В Грузии провели опрос, во время которого 73% респондентов заявили о доверии Азербайджану.

Как передает грузинское бюро Report, социальный опрос провела американская компания Edison Research.

В первую тройку стран, которым больше всего доверяют граждане Грузии, вошли Украина с 93%, США с 92% и Великобритания с 90%.

Доверие среди жителей Грузии к соседним Турции и Армении составляют 74% и 68% соответственно.

Только 28% респондентов доверяют России, а 72% выразили противоположное мнение. 

Показатель доверия граждан Грузии к Евросоюзу и НАТО составляет по 92% к каждому. 

Опрос был проведен по заказу грузинской телекомпании "Формула" с 23 июня до 13 июля.

В опросе участвовал 2 101 человек по стране за исключением Абхазского и Цхинвальского региона.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlıların 73%-i Azərbaycana etibar edir

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