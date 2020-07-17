Соцопрос: 73% грузин доверяют Азербайджану

В первую тройку стран, которым больше всего доверяют граждане Грузии, вошли Украина, США и Великобритания

В Грузии провели опрос, во время которого 73% респондентов заявили о доверии Азербайджану.

Как передает грузинское бюро Report, социальный опрос провела американская компания Edison Research.

В первую тройку стран, которым больше всего доверяют граждане Грузии, вошли Украина с 93%, США с 92% и Великобритания с 90%.

Доверие среди жителей Грузии к соседним Турции и Армении составляют 74% и 68% соответственно.

Только 28% респондентов доверяют России, а 72% выразили противоположное мнение.

Показатель доверия граждан Грузии к Евросоюзу и НАТО составляет по 92% к каждому.

Опрос был проведен по заказу грузинской телекомпании "Формула" с 23 июня до 13 июля.

В опросе участвовал 2 101 человек по стране за исключением Абхазского и Цхинвальского региона.