Бельгия закрыла все аэропорты из-за забастовки

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Компания Skeyes, ответственная за движение самолетов в воздушном пространстве Бельгии, объявила о закрытии всех аэропортов Бельгии на сутки в связи со всеобщей забастовкой.

Как передаёт Report со ссылкой на «Известия», об этом пишет газета Figaro.

Ограничения начали действовать во вторник в 22:00 по местному времени (01:00) и продлятся до 22:00 среды. Причиной закрытия воздушного пространства стала всеобщая забастовка в стране, в которой в том числе принимают участие сотрудники аэропортов.

Об участии в забастовке объявили также все «сопровождающие» службы – диспетчеры, бригады спасателей и обслуживающая аэропорты полиция.

Напомним, что ранее забастовки проходили в различных городах Германии.