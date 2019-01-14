В аэропортах Германии пройдут забастовки

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ 15 января в восьми крупных аэропортах Германии запланирована забастовка сотрудников службы безопасности

Как передает Report, об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на профсоюз Verdi.

В частности, акции протеста запланированы в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. В связи с этим ожидаются массовые задержки и отмены рейсов.

Профсоюз выступает за увеличение зарплаты сотрудникам службы безопасности в аэропортах Германии, в частности, речь идет об увеличении оплаты на 20 евро в час. Следующий раунд переговоров с работодателями запланирован на 23-24 января в Берлине.

Ранее аналогичные акции протеста прошли в воздушных гаванях Берлина, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа и Штуттгарта, они привели к массовой отмене и задержке рейсов не только в указанных аэропортах, но и по всей Германии.