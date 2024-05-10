Авиаперевозки пассажиров из Азербайджана выросли на 39% в этом году

В январе-апреле этого года воздушным транспортом из Азербайджана перевезено 908 тыс. 834 пассажира.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 39,4% больше, чем за тот же период 2023 года.

При этом, более 254 тыс. пассажиров вылетели в Россию, что на 27,7 % больше, чем годом ранее.

Следующими популярными направлениями были Турция (225 тыс. 607 пассажиров, +26,9%) и Объединенные Арабские Эмираты (128 тыс. 675 пассажиров, +46%).

В апреле воздушным транспортом из Азербайджана перевезено 254 тыс. 176 пассажиров или на 42,8% больше прошлогоднего показателя.