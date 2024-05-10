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Авиаперевозки пассажиров из Азербайджана выросли на 39% в этом году

Авиаперевозки пассажиров из Азербайджана выросли на 39% в этом году
Туризм
10 мая 2024 г. 13:42
Авиаперевозки пассажиров из Азербайджана выросли на 39% в этом году

В январе-апреле этого года воздушным транспортом из Азербайджана перевезено 908 тыс. 834 пассажира.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 39,4% больше, чем за тот же период 2023 года.

При этом, более 254 тыс. пассажиров вылетели в Россию, что на 27,7 % больше, чем годом ранее.

Следующими популярными направлениями были Турция (225 тыс. 607 пассажиров, +26,9%) и Объединенные Арабские Эмираты (128 тыс. 675 пассажиров, +46%).

В апреле воздушным транспортом из Азербайджана перевезено 254 тыс. 176 пассажиров или на 42,8% больше прошлогоднего показателя.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts almost 40% growth in passenger transportation by air
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycandan hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 39 %-dən çox artıb

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