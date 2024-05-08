Кянан Гасымов: 2025 год будет напряженным для туристического сектора

2025 год будет напряженным и загруженным для туристического сектора.

2025 год будет напряженным и загруженным для туристического сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов на мероприятии, посвященном плану действий на 2023 год и предстоящим приоритетам рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

Он отметил, что туризм – это скоординированная деятельность, и без координации и вовлечения в процессы других госучреждений и частного сектора не удастся добиться высоких результатов.