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Кянан Гасымов: 2025 год будет напряженным для туристического сектора 

Кянан Гасымов: 2025 год будет напряженным для туристического сектора  2025 год будет напряженным и загруженным для туристического сектора.
Туризм
8 мая 2024 г. 11:25
Кянан Гасымов: 2025 год будет напряженным для туристического сектора 

2025 год будет напряженным и загруженным для туристического сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов на мероприятии, посвященном плану действий на 2023 год и предстоящим приоритетам рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

Он отметил, что туризм – это скоординированная деятельность, и без координации и вовлечения в процессы других госучреждений и частного сектора не удастся добиться высоких результатов.

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Версия на английском языке Kanan Gasimov: ‘2025 will be a busy year for the tourism sector’
Версия на азербайджанском языке Kənan Qasımov: "2025-ci il turizm sektoru üçün gərgin keçəcək"

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