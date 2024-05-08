Азербайджан рассчитывает принять в этом году 3 млн туристов

Азербайджан рассчитывает принять в этом году три миллиона туристов.

Азербайджан рассчитывает принять в этом году три миллиона туристов.

Как сообщает Report, об этом руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов заявил журналистам в ходе мероприятия Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

"Достигнутые результаты свидетельствуют о хороших темпах роста, однако мы еще не добились показателей 2019 года", - сказал Гасымов.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан посетили около 2,1 млн иностранных граждан из 187 стран, что на 30,2% больше в годовом выражении.