О нас

Азербайджан рассчитывает принять в этом году 3 млн туристов

Азербайджан рассчитывает принять в этом году 3 млн туристов Азербайджан рассчитывает принять в этом году три миллиона туристов.
Туризм
8 мая 2024 г. 13:08
Азербайджан рассчитывает принять в этом году 3 млн туристов

Азербайджан рассчитывает принять в этом году три миллиона туристов.

Как сообщает Report, об этом руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов заявил журналистам в ходе мероприятия Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

"Достигнутые результаты свидетельствуют о хороших темпах роста, однако мы еще не добились показателей 2019 года", - сказал Гасымов.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан посетили около 2,1 млн иностранных граждан из 187 стран, что на 30,2% больше в годовом выражении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке About 3 million tourists expected to visit Azerbaijan this year: State Tourism Agency
Версия на азербайджанском языке DTA: Bu il Azərbaycana turist axını 3 milyona çata bilər

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
4 мая 2024 г. 11:39
Президент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
1 мая 2024 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi