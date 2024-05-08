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Кянан Гасымов: Одним из месседжей на COP29 будет снижение воздействия изменения климата на туризм

Кянан Гасымов: Одним из месседжей на COP29 будет снижение воздействия изменения климата на туризм Одним из месседжей на COP29 в Баку будет снижение воздействия изменения климата на туризм.
Туризм
8 мая 2024 г. 12:55
Кянан Гасымов: Одним из месседжей на COP29 будет снижение воздействия изменения климата на туризм

Одним из месседжей на COP29 в Баку будет снижение воздействия изменения климата на туризм.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, COP29 станет одним из самых масштабных мероприятий по числу участников. Он выразил уверенность в том, что Азербайджан организует COP29 на самом высоком уровне, также как и другие международные мероприятия, проведенные по сей день в стране.

Гасымов подчеркнул, что в рамках мероприятия будут направлены важные месседжи касательно борьбы с изменением климата. Госагентство намерено внести свой вклад во все организационные процессы, сказал он.

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Версия на английском языке Kanan Gasimov: Messages on reducing effects of climate change on tourism will be given at COP29
Версия на азербайджанском языке Kənan Qasımov: "COP29-da iqlim dəyişikliyinin turizmə təsirlərinin azaldılması istiqamətində mesajlar veriləcək"

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