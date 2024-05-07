Под председательством Азербайджана прошло II заседание Рабочей группы ОЧЭС по туризму

Второе заседание Рабочей группы Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по сотрудничеству в сфере туризма прошло под председательством Азербайджана.

Второе заседание Рабочей группы Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по сотрудничеству в сфере туризма прошло под председательством Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На прошедшем в формате видеоконференции заседании под председательством заместителя руководителя аппарата Госагентства Джалила Меликова обсуждались вопросы устойчивого развития туризма в странах региона, работа по расширению связей между членами организации, а также первая встреча туристических образовательных учреждений государств-членов ОЧЭС, состоявшаяся 22-23 апреля в Баку.

Отметим, что первое заседание Рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в сфере туризма проходило также под председательством Азербайджана в октябре прошлого года.