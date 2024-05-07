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Под председательством Азербайджана прошло II заседание Рабочей группы ОЧЭС по туризму

Под председательством Азербайджана прошло II заседание Рабочей группы ОЧЭС по туризму Второе заседание Рабочей группы Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по сотрудничеству в сфере туризма прошло под председательством Азербайджана.
Туризм
7 мая 2024 г. 19:18
Под председательством Азербайджана прошло II заседание Рабочей группы ОЧЭС по туризму

Второе заседание Рабочей группы Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по сотрудничеству в сфере туризма прошло под председательством Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На прошедшем в формате видеоконференции заседании под председательством заместителя руководителя аппарата Госагентства Джалила Меликова обсуждались вопросы устойчивого развития туризма в странах региона, работа по расширению связей между членами организации, а также первая встреча туристических образовательных учреждений государств-членов ОЧЭС, состоявшаяся 22-23 апреля в Баку.

Отметим, что первое заседание Рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в сфере туризма проходило также под председательством Азербайджана в октябре прошлого года.

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Версия на английском языке Second meeting of BSEC on tourism held under chairmanship of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sədrliyi ilə QDİƏT-in turizmlə bağlı II iclası keçirilib

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