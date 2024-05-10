О нас

В Баку презентовали туристические возможности китайской провинции Шэньси

В Баку презентовали туристические возможности китайской провинции Шэньси Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное туристическим возможностям провинции Шэньси в Китае.
Туризм
10 мая 2024 г. 18:57
В Баку презентовали туристические возможности китайской провинции Шэньси

Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное туристическим возможностям провинции Шэньси в Китае.

Как передает Report, мероприятие было организовано в рамках конференции по продвижению культуры и туризма Азербайджан-Китай.

Оно было открылось с захватывающего рассказа о провинции Шэньси, затем гостям представили выступление национальных танцев этого региона.

По словам временного поверенного в делах Китая в Азербайджане Дина Тао, данный регион [Шэньси] полностью отражает культуру Китая.

"Посольство заинтересовано в продвижении туристических возможностей нашей провинции и приглашает всех его посетить",- добавил Тао.

В свою очередь, член комитета КПК провинции Шэньси Сунь Дагуана подчеркнул, что культурные обмены и туризм являются важным мостом, соединяющие народы Азербайджана и Китая.

"В последнее время в провинции Шэньси часто проводятся экономические и культурные форумы, посвященные в основном Шелковому пути",- добавил он.

В ходе мероприятия также выступил первый заместитель главы исполнительной власти города Сумгайыт Теймур Самедов, который рассказал о возможностях этого азербайджанского города.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Çinin Şensi əyalətinin turizm imkanları təqdim olunub
Версия на английском языке ФотоTourism opportunities of Chinese province of Shaanxi presented in Baku

Самое важное

Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
10 мая 2024 г. 18:12
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi