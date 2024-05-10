В Баку презентовали туристические возможности китайской провинции Шэньси

Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное туристическим возможностям провинции Шэньси в Китае.

Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное туристическим возможностям провинции Шэньси в Китае.

Как передает Report, мероприятие было организовано в рамках конференции по продвижению культуры и туризма Азербайджан-Китай.

Оно было открылось с захватывающего рассказа о провинции Шэньси, затем гостям представили выступление национальных танцев этого региона.

По словам временного поверенного в делах Китая в Азербайджане Дина Тао, данный регион [Шэньси] полностью отражает культуру Китая.

"Посольство заинтересовано в продвижении туристических возможностей нашей провинции и приглашает всех его посетить",- добавил Тао.

В свою очередь, член комитета КПК провинции Шэньси Сунь Дагуана подчеркнул, что культурные обмены и туризм являются важным мостом, соединяющие народы Азербайджана и Китая.

"В последнее время в провинции Шэньси часто проводятся экономические и культурные форумы, посвященные в основном Шелковому пути",- добавил он.

В ходе мероприятия также выступил первый заместитель главы исполнительной власти города Сумгайыт Теймур Самедов, который рассказал о возможностях этого азербайджанского города.