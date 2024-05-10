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Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Сеуле

Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Сеуле Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке Seoul International Travel Fair (SITF) - The Korea World Travel Fair (KOTFA) в Сеуле.
Туризм
10 мая 2024 г. 16:05
Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Сеуле

Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке Seoul International Travel Fair (SITF) - The Korea World Travel Fair (KOTFA) в Сеуле.

Об этом передает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На выставке, которая продлится до 12 мая, посетители и представители зарубежных туристических компаний могут ознакомиться с различными туристическими продуктами, туристическим потенциалом и образцами культурного наследия Азербайджана, продегустировать национальные сладости.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Корее Рамин Гасанов также посетил национальный стенд.

В рамках выставки проводятся встречи в формате B2B, обсуждаются возможности сотрудничества между местными и корейскими туристическими компаниями.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's tourism opportunities showcased in South Korea
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Cənubi Koreyada nümayiş etdirilir

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