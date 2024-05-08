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Названы минимальные цены на авиабилеты из Азербайджана прямыми и транзитными рейсами

Названы минимальные цены на авиабилеты из Азербайджана прямыми и транзитными рейсами Названы минимальные цены на авиабилеты из Азербайджана прямыми и транзитными рейсами на май текущего года.
Туризм
8 мая 2024 г. 17:58
Названы минимальные цены на авиабилеты из Азербайджана прямыми и транзитными рейсами

Названы минимальные цены на авиабилеты из Азербайджана прямыми и транзитными рейсами на май текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму.

Согласно отчету, в этом месяце самая высокая цена на прямые рейсы зафиксирована в размере 320,8 евро - в Исламабад, цена на транзитный рейс в этот город составила 337,5 евро, что на 9,9% и 11,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года соответственно.

На втором месте самая высокая минимальная цена на авиабилеты в Лахор, Пакистан. Стоимость билетов в этот город прямым и транзитным рейсами составила 319,9 и 322,7 евро соответственно, что на 9,5% и 7,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно.

На третьем месте находится Дели, Индия. Минимальная стоимость прямого перелета в этот город составляет 306,9 евро, а транзитом-185,07 евро, что на 52,6% больше и на 39,9% меньше по сравнению с маем прошлого года соответственно.

Самая высокая минимальная цена на авиабилеты транзитом-450 евро (-31,5%) в Нью-Йорк, США. В тройку лидеров вошли Токио - 411,9 евро (-62,4 %) и Сеул - 407 евро (-22%). Прямых рейсов в эти города нет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan birbaşa və tranzit yolla aviabiletlərin minimum qiymətləri açıqlanıb

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