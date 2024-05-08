Кянан Гасымов: Скоро будет представлен план деятельности на 2024 год по туризму

В ближайшие дни, после окончательных уточнений, общественности будет представлен План деятельности на 2024 год рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

В ближайшие дни, после окончательных уточнений, общественности будет представлен План деятельности на 2024 год рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, результаты обсуждений плана с участием государственных и частных структур будут закреплены в Программе деятельности, направленной на дальнейшее улучшение общего показателя Азербайджана в индексе туризма и путешествий.

"С учетом интеграции государственных учреждений в данный процесс, план включает также многочисленные мероприятия, по каждому из которых проведены отдельные обсуждения", - добавил Гасымов.