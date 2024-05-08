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Кянан Гасымов: Скоро будет представлен план деятельности на 2024 год по туризму

Кянан Гасымов: Скоро будет представлен план деятельности на 2024 год по туризму В ближайшие дни, после окончательных уточнений, общественности будет представлен План деятельности на 2024 год рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.
Туризм
8 мая 2024 г. 16:53
Кянан Гасымов: Скоро будет представлен план деятельности на 2024 год по туризму

В ближайшие дни, после окончательных уточнений, общественности будет представлен План деятельности на 2024 год рабочей группы "Развитие туризма" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, результаты обсуждений плана с участием государственных и частных структур будут закреплены в Программе деятельности, направленной на дальнейшее улучшение общего показателя Азербайджана в индексе туризма и путешествий.

"С учетом интеграции государственных учреждений в данный процесс, план включает также многочисленные мероприятия, по каждому из которых проведены отдельные обсуждения", - добавил Гасымов.

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Версия на английском языке Kanan Gasimov: ‘Action Plan for 2024 on tourism will be presented soon’
Версия на азербайджанском языке Kənan Qasımov: “Tezliklə turizmlə bağlı 2024-cü il üzrə Fəaliyyət Planı təqdim olunacaq”

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