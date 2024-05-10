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Пассажироперевозки авиатранспортом в Азербайджан выросли на 41%

Пассажироперевозки авиатранспортом в Азербайджан выросли на 41% В январе-апреле этого года воздушным транспортом в Азербайджан перевезено 926 652 пассажира.
Туризм
10 мая 2024 г. 12:07
Пассажироперевозки авиатранспортом в Азербайджан выросли на 41%

В январе-апреле этого года воздушным транспортом в Азербайджан перевезено 926 652 пассажира.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 40,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия заняла первое место по объему пассажироперевозок авиатранспортом в Азербайджан - 263 505 человек, что на 37,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В апреле в Азербайджан было перевезено 258 176 пассажиров, что на 46,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Из России приехало 71 835 пассажиров - на 38,7% больше, чем в апреле прошлого года.

Второе место по пассажироперевозкам в Азербайджан занимает Турция. Из этой страны воздушным транспортом в Азербайджан прибыло 217 689 пассажиров, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Тройку замыкает ОАЭ, откуда в страну приехало 131 325 пассажиров (+42%).

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Версия на английском языке Air passenger transport in Azerbaijan up by 41%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycana hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 41 % artıb

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