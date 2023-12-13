Госагентство занятости: Граждане должны адаптироваться под требования рынка труда

В Государственном агентстве занятости призвали граждан адаптироваться под современные требования рынка труда и при необходимости пройти переквалификацию.

В Государственном агентстве занятости призвали граждан адаптироваться под современные требования рынка труда и при необходимости пройти переквалификацию.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления агентства Мустафа Аббасбейли на конференции "Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего".

По его словам, несмотря на значительное число безработных соискателей, на рынке труда Азербайджана также есть больше количество вакансий, требующих квалифицированных специалистов. Дело в том, что потребность в основном на новые профессии, и образование, профессиональные навыки и опыт соискателей не соответствуют этим требованиям, сказал он.

Аббасбейли отметил, что с учетом сложившейся ситуации возникает потребность в переквалификации кадров.

"Рынки труда никогда не будут адаптироваться к человеку, кадры сами должны адаптироваться под рынок", - сказал он.