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Госагентство занятости: Граждане должны адаптироваться под требования рынка труда

Госагентство занятости: Граждане должны адаптироваться под требования рынка труда В Государственном агентстве занятости призвали граждан адаптироваться под современные требования рынка труда и при необходимости пройти переквалификацию.
Социальная защита
13 декабря 2023 г. 13:40
Госагентство занятости: Граждане должны адаптироваться под требования рынка труда

В Государственном агентстве занятости призвали граждан адаптироваться под современные требования рынка труда и при необходимости пройти переквалификацию.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления агентства Мустафа Аббасбейли на конференции "Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего".

По его словам, несмотря на значительное число безработных соискателей, на рынке труда Азербайджана также есть больше количество вакансий, требующих квалифицированных специалистов. Дело в том, что потребность в основном на новые профессии, и образование, профессиональные навыки и опыт соискателей не соответствуют этим требованиям, сказал он.

Аббасбейли отметил, что с учетом сложившейся ситуации возникает потребность в переквалификации кадров.

"Рынки труда никогда не будут адаптироваться к человеку, кадры сами должны адаптироваться под рынок", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: "İşsizlərin peşə kvalifikasiyası tələb olunan yeni peşələrə uyğun deyil"

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