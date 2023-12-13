Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства в Абшероне

12 декабря около 20:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Арзу Рагимовой, 1994 года рождения.

12 декабря около 20:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Арзу Рагимовой, 1994 года рождения.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

По результатам расследования установлены обоснованные подозрения, что Эйнулла Гулиев, 1961 года рождения, умышленно убил Арзу Рагимову режущим инструментом в селе Фатмаи.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, а Эйнулла Гулиев арестован в качестве подозреваемого по этому делу.

Предварительное расследование продолжается.