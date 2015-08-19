​Бакинский метрополитен: Информация будет объявляться на английском языке до принятия нового решения

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Объявление информации на станциях Бакинского метрополитена на азербайджанском и английском языках будет продолжаться до принятия соответствующего решения. Об этом сообщил Report глава пресс-службы и связей с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

"Пока нет решения о прекращении озвучивания информации на английском языке. Это будет продолжаться до принятия нового решения", - заявил Н.Пашаев.

Отметим, что Бакинский метрополитен ввел это новшество накануне I Европейских игр в Баку после предложения Оргкомитета об озвучивании информации на станциях на английском языке.