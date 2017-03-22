Disney обвинили в плагиате из-за "Зверополиса"

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Сценарист фильмов "Вспомнить все" Гэри Голдмен обвинил студию Walt Disney Company в плагиате из-за анимационной картины "Зверополис", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам Голдмена, Disney якобы украл его идеи. Как утверждает сценарист, в 2000 и 2009 году он представлял свой проект сотрудникам студии, но получил отказ.Он уже подал иск.

Кроме того, Голдмен настаивает, что Disney не только принимает не авторизованное копирование оригинального материала других авторов, но и поощряет такую практику.

Представитель Disney отверг все обвинения и сказал, что это беспринципная попытка предъявить права на успешный фильм, в создании которого Голдмен не принимал участия.