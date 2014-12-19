​В Азербайджане построят крупный завод по производству стекла

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "AzerFloat" предоставлен статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как сообщили Report в министерстве экономического развития Азербайджана, на территории промпарка предприятие будет производить стеклянные листы по технологии "Float" (прокатка в горячей ванне).

В рамках проекта предусматривается строительство нового завода, который будет ежегодно производить 8 млн. кв. м стеклянных листов различных видов. Производимая здесь продукция не только возместит потребность местного рынка, но и позволит заняться экспортом. Отметим, что в настоящее время потребность страны в данной продукции возмещается в основном за счет импорта.

Проектированием нового завода, его оснащением современным оборудованием и передовыми технологиями займется имеющая 125-летний опыт в стекловаренной области немецкая компания "HORN Glass Industries AG".

Отметим, что резиденты Сумгайытского химико-промышленного парка на 7 лет освобождаются от НДС на имущество, земельный налог, импортируемую технику, прибыль, технологическое оборудование и установки.