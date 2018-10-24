В Баку вынесен приговор брату "вора в законе"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Руфата Амирова, брата известного криминального авторитета Рафета Амирова ("Рафета Алибайрамлинского"), а также Эльвина Гусейнова, Руфата Керимова, Кямиля Амирова, Исмаила Ибграгимова.
Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор.
По приговору суда К.Амиров И.Ибрагимов, Р.Керимов приговорены к 7 годам лишения свободы каждый, Р.Амиров к году и 6 месяцам лишения свободы.
Р.Амиров оправдан по инкриминируемой ему статье 144 Уголовного кодекса.
Напомним, что в своем выступлении прокурор Орхан Кенгерли попросил осудить Кямиля Амирова на 14 лет, Руфата Амирова и Руфата Керимова на 13 лет, Эльвина Гусейнова на 12 лет, Исмаила Ибрагимова на 7 лет лишения свободы.
Напомним, что Руфат Амиров приходится братом известному криминальному авторитету Рафету Амирову ("Рафет Алибайрамлинский"). Рафет Алибайрамлинский и его брат Руфат Амиров известны как люди "Лоту Гули" (Надир Салифов).
İsmayıl NəsibliАвтор новости