Прокурор попросил наказания для брата "вора в законе"

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Руфата Амирова, брата известного криминального авторитета Рафета Амирова ("Рафета Алибайрамлинского"), а также Эльвина Гусейнова, Руфата Керимова, Кямиля Амирова, Исмаила Ибграгимова.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Самира Алиева выступил гособвинитель.

Прокурор Орхан Кенгерли попросил осудить Кямиля Амирова на 14 лет, Руфата Амирова и Руфата Керимова на 13 лет, Эльвина Гусейнова на 12 лет, Исмаила Ибрагимова на 7 лет лишения свободы.

Отметим, что в отделение уголовного розыска Насиминского РУП поступила информация о ношении неким Руфатом огнестрельного оружия.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий данное лицо было задержано и доставлено в управление.

При обыске жителя города Ширван Руфата Амирова у него обнаружили и изъяли пистолет марки "Макарова", принадлежащую данному оружию обойму и 7 патронов.

В своих показаниях мужчина признался, что приобрел пистолет в Российской Федерации несколько лет назад и контрабандным путем привез в Азербайджан.

В результате проведенных вокруг Р.Амирова оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что он также объявлен Бинагадинским РУП в розыск по ст. 144 (похищение людей) УК.

Необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.