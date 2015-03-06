​В Баку произошел пожар: 1 человек получил ожоги, 20 жителей эвакуированы

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Насиминском районе города Баку сгорело 20 кв. м кухни, принадлежащей жителю одной из квартир общей площадью 96 кв. м на четвертом этаже многоэтажного дома. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства чрезвычайных ситуаций, при пожаре 1 человек получил ожоги различной степени тяжести, 20 жителей верхних этажей эвакуированы. Распространение огня на остальную часть квартиры предотвращено. Прибывшим пожарникам удалось потушить пламя.