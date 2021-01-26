Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Вугара Сафарли

Бывший исполнительный директор ликвидированного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу на решение суда.

Бывший исполнительный директор ликвидированного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу на решение суда.

Как сообщает Report, жалоба В.Сафарли была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы. Суд отклонил жалобу В.Сафарли о замене меры пресечения в его отношении на домашний арест.

Отметим, что приговором Бинагадинского районного суда в отношении В.Сафарли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Напомним, что Вугар Сафарли обвиняется в легализации незаконно полученных в 2015-2018 гг. 5 млн 796 тыс. манатов.