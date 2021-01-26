О нас
Report Georgia
Аудио новости

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Вугара Сафарли

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Вугара Сафарли Бывший исполнительный директор ликвидированного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу на решение суда.
Происшествия
26 января 2021 г. 17:42
Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Вугара Сафарли

Бывший исполнительный директор ликвидированного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу на решение суда.

Как сообщает Report, жалоба В.Сафарли была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы. Суд отклонил жалобу В.Сафарли о замене меры пресечения в его отношении на домашний арест.

Отметим, что приговором Бинагадинского районного суда в отношении В.Сафарли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Напомним, что Вугар Сафарли обвиняется в легализации незаконно полученных в 2015-2018 гг. 5 млн 796 тыс. манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Vüqar Səfərlini evə buraxmadı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
22 января 2021 г. 16:26
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
Обнародован состав счетной комиссии Милли Меджлиса
21 января 2021 г. 11:21
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена
21 января 2021 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi