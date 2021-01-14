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Вугар Сафарли арестован

Вугар Сафарли арестован В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с нарушениями, выявленными при расходовании средств, выделенных из госбюджета Фонду гос
Происшествия
14 января 2021 г. 16:08
Вугар Сафарли арестован
Вугар Сафарли
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В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с нарушениями, выявленными при расходовании средств, выделенных из госбюджета Фонду государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, проведенное расследование установило, что исполнительный директор Фонда Сафарли Вугар Музаффар оглу, войдя в сговор с другими лицами, в 2013-2019 годы необоснованно преувеличивал объем работ и потраченных средств в сметных документах по строительству жилых зданий для сотрудников СМИ, в результате чего была присвоена крупная сумма денег. Для сокрытия преступных деяний был совершен служебный подлог.

Кроме того, Вугар Сафарли в сговоре с другими лицами совершал другие противоправные действия, в результате которых в 2011-2019 гг. 812 тыс. манатов из госбюджета были перечислены его знакомым под видом платы за аренду.

Вугар Сафарли также обвиняется в присвоении 300 тыс. манатов, выделенных государством в качестве финансовой поддержки газетам, канцелярских товаров для структуры на сумму 103 тыс. манатов, а также 105 тыс. манатов, предназначенных для проведения приемов в 2017-2019 гг.

В.Сафарли обвиняется в легализации незаконно полученных в 2015-2018 гг. 5 млн. 796 тыс. манатов.

В отношении Сафарли Вугара Музаффар оглу возбуждено уголовное дело по статьям 179.4, 193-1.3.2, 308.2, 308-2.4 и 313 УК.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Səfərli həbs edilib

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