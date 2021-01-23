Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу

Жалоба была подана в связи с решением об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения

Бывший исполнительный директор ликвидированного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу на решение суда.

Как сообщает Report, жалоба В.Сафарли будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы.

Жалоба была подана в связи с решением об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.

Отметим, что приговором Бинагадинского районного суда в отношении В.Сафарли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Напомним, что Вугар Сафарли обвиняется в легализации незаконно полученных в 2015-2018 гг. 5 млн 796 тыс. манатов.