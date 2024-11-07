Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр в связи с приемом на службу

Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр в связи с приемом на службу

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр молодежи, желающей служить в городских, районных органах полиции республики на должностях рядового и младшего начальствующего состава.

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Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной строевой смотр молодежи, желающей служить в городских, районных органах полиции республики на должностях рядового и младшего начальствующего состава. Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в очередной этап отборочного тура были допущены 163 человека, 23 из которых являются участниками Отечественной войны. Министр пожелал молодым людям успехов в дальнейшей деятельности, дал поручения и рекомендации. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram