Стали известны личности пострадавших в результате аварии в Уджарском районе - ОБНОВЛЕНО

Уджар. 26 января. REPORT.AZ/ Стали известны личности пострадавших в результате аварии в Уджарском районе.

Как передаёт местное бюро Report, в ДТП пострадали житель посёлка Лёкбатан Гарадагского района Баку Ибрагимов Анар Фирудин оглу (1981 года рождения), жительница Гедабекского района Ибрагимова Хагигат Ганбар гызы (1948 года рождения), жительница посёлка Лёкбатан Гарадагского района Баку Бесди Месмелиева и жительница посёлка Масазыр Вердиева Садагат Гамбар гызы (1960 года рождения).

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Уджар. 25 января. REPORT.AZ/ На 220-м километре магистральной дороги Баку-Газах произошла тяжёлая авария, завершившаяся получением травм несколькими людьми.

Как передаёт местное бюро Report, инцидент произошёл на участке дороги, проходившем через Уджарский район.

Автомобиль марки Mercedes, движущийся в направлении Газахского района, сошёл с дороги и перевернулся в селе Мюсюслю. В результате аварии четверо человек получили тяжёлые травмы.

Пострадавшие были помещены в Хирургическое отделение Уджарской районной центральной больницы. Их личности уточняются.

По факту ведётся расследование.

Ранее в Уджаре «КамАЗ» столкнулся с легковушкой, в результате чего двое погибли, трое получили ранения.