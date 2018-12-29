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    В Уджаре "КамАЗ" столкнулся с легковушкой: 2 погибли, 3 ранены

    Уджар. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Уджарском районе в результате ДТП погибли 2, ранены 3 человека.

    Как сообщает местное бюро Report, происшествие было зарегистрировано сегодня утром на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Мюсюслю Уджарского района. 

    Управляемый Физули Джамаладдин оглу Фаталиевым автомобиль марки Opel столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ" с государственным номерным знаком 66 BL 678. 

    Прибывшие на место аварии сотрудники Службы спасения особого риска МЧС извлекли из легкового автомобиля тела двух погибших, личности которых устанавливаются. 

    Сам Ф.Фаталиев и находившиеся в легковом автомобиле пассажиры - жители Хачмазского района Исмаил Огтай оглу Мамедов 2008 г.р. и Егяна Айдемир гызы Мамедова 1981 г.р. с различными телесными повреждениями были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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