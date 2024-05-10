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В СГБ прошло мероприятие по случаю 101-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В СГБ прошло мероприятие по случаю 101-летия со дня рождения Гейдара Алиева В Службе государственной безопасности (СГБ) прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Происшествия
10 мая 2024 г. 20:41
В СГБ прошло мероприятие по случаю 101-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В Службе государственной безопасности (СГБ) прошло мероприятие, посвященное 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе СГБ.

До начала мероприятия коллектив СГБ под руководством начальника службы, генерал-полковника Али Нагиева посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.

Была также почтена память ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могиле возложены цветы.

Выступивший на мероприятии Али Нагиев говорил о жизненном пути Гейдара Алиева, основателя и архитектора современного Азербайджанского государства.

Мероприятие продолжилось концертной программой в исполнении известных представителей культуры и искусства в Культурном центре СГБ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX-də Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib

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