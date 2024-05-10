Вынесен приговор обвиняемым в убийстве проректора бакинского вуза

Вынесен приговор обвиняемым в убийстве бывшего проректора университета "Тефеккюр" Тариеля Ахмедова Даянету Гулиеву, Самиру Гулиеву и Мушфигу Атакишиеву, занимавшему пост ректора этого университета.

Вынесен приговор обвиняемым в убийстве бывшего проректора университета "Тефеккюр" Тариеля Ахмедова Даянету Гулиеву, Самиру Гулиеву и Мушфигу Атакишиеву, занимавшему пост ректора этого университета.

Как сообщает Report, решение было объявлено на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева.

Суд приговорил Мушфига Атакишиева к 14 годам 6 месяцам, Даянета Гулиева к 14 годам 6 месяцам и Самира Гулиева к 14 годам 6 месяцам лишения свободы.

Ранее гособвинитель просил приговорить к 15 годам лишения свободы каждого.

Отметим, что согласно материалам следствия по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного убийства 16 сентября 2011 года проректора по вопросам науки и образования университета "Тефеккюр" Тариэля Ахмедова, в апреле 2023 года к следствию в качестве обвиняемого по соответствующей статье Уголовного был привлечен Даянат Гулиев. По версии следствия, Мушфиг Атакишиев, занимавший на момент совершения преступления должность ректора вуза, опасаясь, что Т. Ахмедов окажет существенное влияние на его деловую репутацию и будет представлять опасность для его пребывания в должности ректора, заказал его убийство своему родственнику Даянету Гулиеву, который за денежное вознаграждение совершил убийство вместе со своим односельчанином Самиром Гулиевым.