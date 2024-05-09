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Суд вынес решение по трем задержанным в рамках дела Abzas Media

Суд вынес решение по трем задержанным в рамках дела Abzas Media Суд вынес решение в отношении Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и руководителя сайта Məclis.info Имрана Алиева, задержанных в рамках дела Abzas Media.
Происшествия
9 мая 2024 г. 16:45
Суд вынес решение по трем задержанным в рамках дела Abzas Media

Суд вынес решение в отношении Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и руководителя сайта Məclis.info Имрана Алиева, задержанных в рамках дела Abzas Media.

Как сообщает Report, Хатаинский районный суд не удовлетворил ходатайства об их помещении под домашний арест.

Отметим, что 20 ноября прошлого года в отношении У.Гасанли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца, в отношении Севиндж Вагифгызы - на 3 месяца 29 дней. Имран Алиев был задержан в аэропорту в прошлом месяце. Решением Хатаинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца и 1 день.

Каждый из них обвиняется по статье 206.3.2 (Контрабанда) УК.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə “Abzas Media” işi çərçivəsində saxlanılan üç nəfər barədə qərar qəbul edib

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