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В Лянкяране обнаружено 22 килограмма наркотиков

В Лянкяране обнаружено 22 килограмма наркотиков Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в ходе операции, проведенной на территории Лянкаранского района, задержали подозреваемого в наркопреступлении.
Происшествия
9 мая 2024 г. 14:31
В Лянкяране обнаружено 22 килограмма наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в ходе операции, проведенной на территории Лянкаранского района, задержали подозреваемого в наркопреступлении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что Гафарзаде Ровшан Сакит оглу был задержан на участке автодороги Алят-Астара. При нем было обнаружено 22 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 1240 таблеток метадона.

Р. Гафарзаде сообщил, что наркотики он приобрел на территории Лянкяранского района по указанию гражданина Ирана по имени Велихан, с которым познакомился в социальных сетях. Он признался в получении 3000 манатов за услуги наркокурьера, говорится в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda əməliyyat keçirilib, 22 kiloqram narkotik aşkar olunub

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