В Малыбейли вновь обнаружены фрагменты человеческих костей

В районе села Малыбейли Ходжалинского района обнаружены фрагменты человеческих костей.

В районе села Малыбейли Ходжалинского района обнаружены фрагменты человеческих костей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Ходжалинской районной прокуратуре ведется расследование по обнаружению 8 мая различных фрагментов костей, предположительно человеческих, во время строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Малыбейли Ходжалинского района.

В апреле в массовом захоронении на территории села были обнаружены останки еще двух человек. Таким образом, определено, что в массовом захоронении находятся останки не менее восьми человек, в том числе одного несовершеннолетнего.