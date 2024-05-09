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В Малыбейли вновь обнаружены фрагменты человеческих костей 

В Малыбейли вновь обнаружены фрагменты человеческих костей  В районе села Малыбейли Ходжалинского района обнаружены фрагменты человеческих костей.
Происшествия
9 мая 2024 г. 16:02
В Малыбейли вновь обнаружены фрагменты человеческих костей 

В районе села Малыбейли Ходжалинского района обнаружены фрагменты человеческих костей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Ходжалинской районной прокуратуре ведется расследование по обнаружению 8 мая различных фрагментов костей, предположительно человеческих, во время строительных работ на территории освобожденного от оккупации села Малыбейли Ходжалинского района.

В апреле в массовом захоронении на территории села были обнаружены останки еще двух человек. Таким образом, определено, что в массовом захоронении находятся останки не менее восьми человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

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Версия на азербайджанском языке Malıbəylidə insana məxsus sümük fraqmentləri aşkar edilib

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