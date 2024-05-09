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Завтра на ряде улиц Баку будет ограничено движение

Завтра на ряде улиц Баку будет ограничено движение В связи со 101-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева на некоторых улицах и проспектах будут изменены направления движения с введением ограничений.
Происшествия
9 мая 2024 г. 13:08
Завтра на ряде улиц Баку будет ограничено движение

В связи со 101-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева на некоторых улицах и проспектах будут изменены направления движения с введением ограничений.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции города Баку.

С 08:00 10 мая до окончания мероприятий с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения их участников будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающих Парламентский проспект.

"Направление движения для всех транспортных средств будет изменено на участках от пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, проспекта Метбуат с кругом Микаила Мушфига, по улице Мехти Гусейна от здания Телетеатра с пересечением улиц Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, то есть от заднего фасада административного здания Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента – Аллеи почетного захоронения. Водителям рекомендуется использовать как можно меньше частных автомобилей, отдавая предпочтение общественному транспорту", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakının bir sıra yollarında hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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