В Ордубаде на дорогу обрушилась скала

На автомобильной дороге села Пазмари Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики произошло обрушение скальных пород.
Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана.
Сообщается, что обрушение пород произошло из-за обильных осадков в районе. В результате движение транспортных средств на дороге было перекрыто. Прибывшим на место происшествия сотрудникам агентства с помощью техники в короткие сроки удалось расчистить дорогу, движение по ней восстановлено.