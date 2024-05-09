В Ордубаде на дорогу обрушилась скала

На автомобильной дороге села Пазмари Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики произошло обрушение скальных пород.

На автомобильной дороге села Пазмари Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики произошло обрушение скальных пород.

Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана.

Сообщается, что обрушение пород произошло из-за обильных осадков в районе. В результате движение транспортных средств на дороге было перекрыто. Прибывшим на место происшествия сотрудникам агентства с помощью техники в короткие сроки удалось расчистить дорогу, движение по ней восстановлено.