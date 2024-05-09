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В Ордубаде на дорогу обрушилась скала

В Ордубаде на дорогу обрушилась скала На автомобильной дороге села Пазмари Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики произошло обрушение скальных пород.
Происшествия
9 мая 2024 г. 15:09
В Ордубаде на дорогу обрушилась скала

На автомобильной дороге села Пазмари Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики произошло обрушение скальных пород.

Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана.

Сообщается, что обрушение пород произошло из-за обильных осадков в районе. В результате движение транспортных средств на дороге было перекрыто. Прибывшим на место происшествия сотрудникам агентства с помощью техники в короткие сроки удалось расчистить дорогу, движение по ней восстановлено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOrdubadda qaya uçqunu baş verib

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