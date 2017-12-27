Один из пропавших без вести в Азербайджане альпинистов является офицером полиции - ФОТО

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Один из пропавших без вести членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Гусейнов является сотрудником министерства внутренних дел.

Об этом Report сообщил источник в клубе.

Сообщается, что Б. Гусейнов - лейтенант полиции.

Напомним, что 3 члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившиеся 23 декабря 2017 года в поход из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, не вернулись обратно, связь с ними прервана.

Поиски осуществляются со стороны команды из сотрудников ГПС, МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и членов FAIREX. К поискам привлечены вертолеты.