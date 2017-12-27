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    Один из пропавших без вести в Азербайджане альпинистов является офицером полиции - ФОТО

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Один из пропавших без вести членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Гусейнов является сотрудником министерства внутренних дел.

    Об этом Report сообщил источник в клубе.

    Сообщается, что Б. Гусейнов - лейтенант полиции.

    Напомним, что 3 члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившиеся 23 декабря 2017 года в поход из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, не вернулись обратно, связь с ними прервана. 

    Поиски осуществляются со стороны команды из сотрудников ГПС, МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и членов FAIREX. К поискам привлечены вертолеты.

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