Обнародовано число оштрафованных водителей, ехавших по "полосе Евроигр"

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Обнародовано число оштрафованных водителей, нарушивших правила дорожного движения, в том числе ехавших по "полосе Евроигр", предусмотренной для участников "Баку-2015".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПГБ) полковник Вагиф Асадов.

Он отметил, что с 29 мая по 16 июня составлены протоколы в отношении 1800 водителей, ехавших по "полосе Евроигр".

По словам В.Асадова, среди них есть также водители, ехавшие по "полосе игр" и не выполняющие требование сотрудников дорожной полиции остановиться: "В Баку выделены специальные полосы для обеспечения безопасности спортсменов l Европейских игр, участников соревнований, туристов и населения, а также предотвращения пробок и плотности движения. До сегодняшнего дня в отношении 1800 водителей, ехавших по этим полосам, составлены протоколы в административном порядке. Есть также водители, ехавшие по "полосе Евроигр" и не выполнявшие требование сотрудников дорожной полиции остановиться. Эти водители будут привлечены к ответственности".