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    ЗАО "Unileasing" подало в суд на компанию "Grand Motors"

    Общество требует возмещения нанесенного ущерба

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Закрытое акционерное общество "Unileasing" подало в суд на ООО "Grand Motors".

    Как сообщает Report, лизинговая компания требует возмещения нанесенного ущерба.

    Дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №2.

    Напомним, что несколько лет назад "Unileasing" и "Grand Motors" заключили с итальянской компанией "New Holland" контракт на более 3,2 млн. долларов.

    Отметим, что ЗАО "Unileasing" было учреждено в 2004 году "Unibank" и Европейским банком реконструкции и развития. Что же касается "Grand Motors", ООО учредили в 2005 году. 

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