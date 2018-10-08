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    Мужчина, объявленный Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола, задержан в Украине

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола.

    Как сообщает Report, объявленный в международный розыск по статьям 206 (Контрабанда) и 234 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 36-летний Эльтун Набиев был задержан в украинской столице Киеве.

    Продолжаются работы по его экстрадиции в Азербайджан.

    Напомним, что ранее была распространена информация о задержании сотрудниками Государственной пограничной службы Украины гражданина Азербайджана, находящегося в розыске по линии Интерпола по обвинению в убийстве и грабеже.

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