Мужчина, объявленный Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола, задержан в Украине

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщает Report, объявленный в международный розыск по статьям 206 (Контрабанда) и 234 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 36-летний Эльтун Набиев был задержан в украинской столице Киеве.

Продолжаются работы по его экстрадиции в Азербайджан.

Напомним, что ранее была распространена информация о задержании сотрудниками Государственной пограничной службы Украины гражданина Азербайджана, находящегося в розыске по линии Интерпола по обвинению в убийстве и грабеже.