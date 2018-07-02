Разыскиваемый Интерполом за убийство и грабеж гражданин Азербайджана задержан в аэропорту

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной пограничной службы Украины выявили находившегося в базе данных "Интерпола" за грабеж и убийство гражданина Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера во время оформления пассажиров рейса "Харьков-Анталия" на гражданина Азербайджана произошло срабатывание базы данных "Интерпол". 37-летний мужчина находился в международном розыске за "Убийство" и "Грабеж", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства.

Иностранца передали представителям Нацполиции Украины и проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве.