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    Разыскиваемый Интерполом за убийство и грабеж гражданин Азербайджана задержан в аэропорту

    Он пытался вылететь из Харькова в Анталию

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной пограничной службы Украины выявили  находившегося в базе данных "Интерпола" за грабеж и убийство гражданина Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

    "Вчера  во время оформления пассажиров рейса "Харьков-Анталия" на гражданина Азербайджана произошло срабатывание базы данных "Интерпол". 37-летний мужчина находился в международном розыске за "Убийство" и "Грабеж", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства.

    Иностранца передали представителям Нацполиции Украины и проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве.

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