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    Бизнесмен, задолжавший Межбанку 50 млн. долларов, ​находится на лечении

    Ратмир Бекиров пока не прооперирован

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Директор ООО City Developer Ратмир Бекиров, обвиняемый в непогашении кредита, взятого в ОАО "Международный банк Азербайджана", в настоящее время находится в лечебном учреждении пенитенциарной службы.

    Об этом Report сообщил адвокат Р.Бекирова. 

    Он отметил, что состояние его подзащитного в норме, но он нуждается в операции. Однако пока операция не была проведена. 

    Отметим, что 20 ноября Р.Бекиров был помещен в лечебное учреждение пенитенциарной службы. На процессе, проведенном 20 ноября в Наримановском районном суде, срок его ареста был продлен еще на 3 месяца.

    Он отец президента приостановившего деятельность клуба Simurq Анара Бекирова.

    Напомним, что Р.Бекиров задолжал Межбанку около 50 млн. долларов.

    За последние 2 дня срок ареста 14 бизнесменов продлен на 3 месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) УК.

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