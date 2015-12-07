Бизнесмен, задолжавший Межбанку 50 млн. долларов, ​находится на лечении

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Директор ООО City Developer Ратмир Бекиров, обвиняемый в непогашении кредита, взятого в ОАО "Международный банк Азербайджана", в настоящее время находится в лечебном учреждении пенитенциарной службы.

Об этом Report сообщил адвокат Р.Бекирова.

Он отметил, что состояние его подзащитного в норме, но он нуждается в операции. Однако пока операция не была проведена.

Отметим, что 20 ноября Р.Бекиров был помещен в лечебное учреждение пенитенциарной службы. На процессе, проведенном 20 ноября в Наримановском районном суде, срок его ареста был продлен еще на 3 месяца.

Он отец президента приостановившего деятельность клуба Simurq Анара Бекирова.

Напомним, что Р.Бекиров задолжал Межбанку около 50 млн. долларов.

За последние 2 дня срок ареста 14 бизнесменов продлен на 3 месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) УК.