Министр Фикрет Мамедов примет граждан в Астаре

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министр юстиции Фикрет Мамедов 12 сентября примет граждан в Астаре. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече с министром будут рассмотрены заявления граждан из Астары, Ленкорана и Лерика по вопросам деятельности органов юстиции и суда. Прием начнется в 11:00 в центре Гейдара Алиева.

Для записи на прием следует обратиться в региональный отдел юстиции Ленкорана, по телефонам минюста 510-10-01 (доб. 2104), 055-925-37-41, по электронному адресу contact@justice.gov.az, или же в центр Гейдара Алиева в Астаринском районе.

Записаться на прием можно также на электронном портале минюста (www.exidmet.justice.gov.az).