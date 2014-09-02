В Гарадаге произошло ДТП со смертельным исходом

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В поселке Гобустан Гарадагского района произошло ДТП. Как сообщили Report в МВД, автомобиль марки “ВАЗ-21099” жителя Астары Чингиза Мамедова столкнулся с автомобилем марки “ЗИЛ ММЗ” Наримана Гусейнова. В результате аварии один из пассажиров Ч. Мамедова - жительница Загаталы Сурайа Гурбанова скончалась на месте происшествия, а сам водитель и другая пассажирка Чичек Гурбанова доставлены в больницу. По факту аварии в отделе следствия и дознания главного госуправления дорожной полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.