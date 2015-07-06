В БВШН состоялась встреча с волонтерами I Европейских игр

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча со студентами, принявшими участие в первых Европейских играх "Баку-2015" в качестве волонтеров.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, на встрече принял участие исполнительный директор Фонда молодежи при президенте Азербайджана, член Организационного Комитета первых Европейских Игр Фархад Гаджиев.

Выступивший на мероприятии ректор БВШН Эльмар Гасымов, рассказывая о проведении первых Европейских Игр на высоком уровне, отметил, что спортивные игры стали историческим событием, которые создали условия для пропаганды страны и ее национальных ценностей. Он добавил, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев высоко оценивает деятельность волонтеров. Говоря о благодарности, выраженной волонтерам со стороны председателя Организационного комитета Европейских игр, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой на церемонии закрытия Игр, Э.Гасымов сказал, что эти Игры превратились в средство для создания общения, расширения мировоззрения, знакомства с новой культурой для волонтеров, а также благодаря играм они приобрели большой опыт и в стране сформировался своеобразный волонтерский институт. Он также сообщил, что в течение этого времени студенты-волонтеры показали патриотизм и самоотверженность. Э.Гасымов поблагодарил волонтеров БВШН за особые услуги, оказанные в проведении Игр на высоком уровне.

Исполнительный директор Фонда молодежи при президенте Азербайджана, член Организационного Комитета первых Европейских Игр Фархад Гаджиев рассказал о значимости первых Европейских Игр. Он подчеркнул, что Европейские Игры являются важным событием для Азербайджана. Он высоко оценил участие студентов БВШН в качестве волонтеров в проведении Игр. Фархад Гаджиев сообщил, что одним из успехов, который был привнесен в нашу страну Европейскими играми, стала оценка, даваемая волонтерами нашей страны и их деятельность на высоком уровне. Он добавил, что совсем неслучайно, что все остались довольны деятельностью волонтеров. Рассказывая о том, что волонтерское движение приобрело широкий размах, Ф.Гаджиев отметил, что в целом в Играх приняли участие около 20 000 волонтеров, которые выполнили возложенные на них задачи на очень высоком уровне. Он также поблагодарил волонтеров БВШН за активное участие.