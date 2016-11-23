Президентский стипендиат БВШН: В Высшей школе я смогу реализовать свои планы на будущее - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Отдел по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) начинает новый проект – "10 вопросов Президентскому стипендиату", посвященный студентам Высшей школы, ставшим Президентскими стипендиатами, сообщает Report со ссылкой на отдел.

Первой на вопросы ответила Рейхана Керимли, студентка первого курса БВШН, обучающая по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

- Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

- Я родилась 19 декабря 1998 года в Сабирабадском районе. В школу я пошла в 2005 году в городе Гродно Республики Беларусь, а затем, в 2007 году, продолжила учебу в средней школе №272 Низаминского района Баку, которую и окончила в 2016 году.

- Вступительные экзамены уже позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

- Сама пора вступительных экзаменов произвела на меня незабываемое впечатление. Конечно, были волнения и тревога, но они прошли, как только я узнала результаты, а усталость и беспокойство стали просто приятными воспоминаниями.

- Сколько баллов Вы набрали?

- Признаться, моей целью было набрать 700 баллов, но немножко "не дотянула" - набрала 690. Так я попала в число студентов, удостоенных Президентской стипендии.

- Почему Вы выбрали именно БВШН?

- Я обратила внимание, что БВШН с первого года своей работы отбирает только самых сильных абитуриентов, набравших высокие баллы, и я сказала себе: "Если я тоже смогу набрать высокие баллы, то буду поступать в этот вуз". Учась в 10 классе, я постаралась как можно больше узнать о БВШН, а узнав, поняла: Высшая школа – это именно тот вуз, где я смогу реализовать свои планы на будущее.

- Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

- В семье видели и поощряли мое стремление учиться с самого раннего возраста. Они всегда поддерживали и продолжают поддерживать меня в моем намерении учиться и дальше.

- О чем Вы больше всего мечтаете?

- Как, наверное, у каждого студента, у меня есть мечта, а вернее, цель. Моя самая большая цель сейчас – используя возможности и условия, которые для нас создаются в Высшей школе, стать хорошим инженером, профессионалом в своем деле.

- Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

- Я пока учусь на подготовительном курсе, поэтому у меня нет подробных сведений обо всех специальных предметах, которые нам предстоит изучать. Но еще до того, как выбрать факультет, я внимательно изучила информацию на сайте Высшей школы, посмотрела другие источники и поняла, что профессия инженера по автоматизации процессов – это то, чем я хочу заниматься.

- А какие у Вас хобби?

- В свободное время я в основном слушаю музыку, люблю читать интересные книги, а еще могу нарисовать картину по эскизам, которые мне нравятся.

- Какие жанры литературы Вас привлекают?

- Независимо от жанра, люблю читать классику, а среди прочитанных книг большинство – это повести.

- Есть ли у Вас другие интересы?

- Я с детства увлекалась танцами и различными видами гимнастики. Интересуюсь такими музыкальными инструментами, как скрипка и фортепиано. Хочу также, в дополнение к английскому языку, выучить немецкий язык.